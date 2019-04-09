長榮空服員2度勞資協商 勞方提增加外站津貼等4訴求

2019-04-09 11:37

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會與長榮航空今天上午9點在桃園市政府勞動局進行第2次勞資爭議協調，由工會副秘書長周聖凱與資方協商，據悉，協商12項訴求中有6項與薪資福利相關，5項為公司管理，1項為違約罰則，針對勞方提出提高外站津貼、改善辛勞航班、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題，資方也準備多項對策方案，希望調解有所進展。

長榮航空表示，近5年來每年調薪，平均月薪增加2000元，今年調薪更達3~4000元，且連續4年發放4個月的年終獎金及上萬元員工紅利，已明顯超過同業水準，另長榮對於日支費計算方式較優，外站皆提供免費早餐，因此空服員的年收入實與友航差距不大。

另長榮航空與空服員職業工會於2017年4月進行團體協約協商，20次協商過程當中，長榮航空均本著誠信協商原則，在可行、合理的原則下，均提出對案，也在會議後發布新聞稿，但工會於去年11月29日片面宣布中斷團體協約協商會議，雖然團體協約協商被迫中斷，長榮航空對每月保障飛行時數60小時、改善部分較為辛勞航班等合理要求，均已經陸續實施。

配合勞資爭議協商，多位工會的長榮空服員會員都到場聲援，空服員們拿著「工會已盡力協商、長榮航方案何在」白布條抗議，並高喊「拒絕超時工作、改善過勞航班等」、「堅持禁搭便車、力爭工會自主」、「團結、戰鬥」。

發言人鄭雅菱表示，此次協商四點訴求，包含外站津貼由每小時90元調高為150元，另過勞航班改善方面，包含瀕臨超時航班改為過夜、長程航班增加外站休息，工會應參與懲處員工決策機制，最後則是增加勞工董事。

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