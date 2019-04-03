立委提罷工應有預告期 林佳龍：航空業應有該機制

2019-04-03 10:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕華航機師於今年春節發動罷工，長榮空服員4月9日進行第2次勞資協調會議，若調解破裂不排除罷工，立法委員趙正宇今日在立法院交通委員會質詢時，再度詢問罷工預告期，趙正宇表示，他是支持罷工，勞方非常辛苦、資方相當強硬，但大眾運輸民眾有知的權利，兩方平衡應該要適當拿捏。交通部長林佳龍表示，大眾運輸尤其是航空業確實要有這樣的機制，但怎樣設計還需要大家討論。

趙正宇表示，華航春節罷工影響逾2.6萬人，過年是國人團圓重要日子，航空又不像火車一樣，可以臨時買到票；所以認為罷工機制，要取得勞方、民眾、資方間的平衡。

趙正宇說，他提出的勞資爭議法處理草案，就有限制雇主不得僱用替代人力，從事與罷工會員相同或相似的職務，違反處罰資方20萬至60萬元罰鍰，就是要保障勞工罷工權益；但民眾對罷工還是有知的權益，呼籲能有3-10天的罷工預告期。

林佳龍表示，現在勞資雙方對於預告的認知不同，勞方認為投票、取得罷工權都是預告，且勞方認為取得罷工權較困難；但取得罷工權後，3年後再罷工都可以，沒有時間限制，這可說是勞動法制不夠完備。

林佳龍說，他作為一個交通部長，認為航空運輸業應有罷工預告期的機制，但罷工預告期、勞動權、社會大眾權益如何取得平衡，還需要大家一起討論、設計。

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