獲選TripAdvisor最佳航空第3名 長榮：全世界旅客的肯定

2019-04-02 18:05

〔記者陳宜加／台北報導〕全球知名的TripAdvisor旅遊網站今天公布「Travelers’ Choice」最佳航空大獎，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，拿下「全球十大最佳航空公司」第3名，較去年進步2個名次；並獲「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」與「亞洲區最佳豪華經濟艙」等4個獎項，成績非常亮麗。

長榮表示，自TripAdvisor於2017年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空已連續3年登上獲獎名單，也是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定的航空公司。

長榮航空董事長林寶水表示，今年適逢長榮航空成立30週年，30年來，長榮堅持飛航安全絕不妥協，也持續精進各項服務品質，很高興長榮全體員工的努力，受到全世界旅客的肯定，追求完美的飛安與服務，是長榮航空不斷努力的目標，以及永續飛翔的理念。

TripAdvisor航空類別總經理Bryan Saltzburg表示，綜整全球TripAdvisor使用者的搭乘體驗評比，挑選出深受旅客喜愛的航空公司，長榮今年再次榮登獲獎名單，卓越的飛航品質與絕佳的服務價值是贏得青睞的主因。

今年最佳航空公司大獎統計過去12個月的全球旅客搭機體驗評分與意見，共有57家來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、加勒比海、中東、非洲、印度洋、亞洲、太平洋、大洋洲地區的航空公司脫穎而出，角逐92個獎項，樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有公信力。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4.9億名不重複訪客造訪，已累積超過7.5億則評論和意見。

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