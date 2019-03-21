交通運輸業勞資爭議多 林佳龍今晚邀9大工會座談

2019-03-21 17:37

〔記者陳宜加／台北報導〕交通運輸業勞資爭議頻仍，交通部長林佳龍今天傍晚親自主持「交通部所屬及投資事業相關工會聯合座談會」，傾聽基層員工建言，納為未來政策擬訂的重要參考依據，盼通盤改善勞資關係，進而兼顧勞動權益與民眾權益；其中，傳出醞釀罷工的長榮航空空服員，工會今天也受邀參與。

交通部表示，為傾聽所屬事業及投資事業等基層員工心聲與建言，今天下午5點30分將舉行工會聯合座談會，林佳龍將親自主持。參與名單包括中華郵政工會、中華電信工會、台灣鐵路工會、台灣公路工會、桃園國際機場企業工會、台灣港務企業工會、長榮航空工會、全國產業總工會、中華民國全國總工會等代表。

交通部表示，依據林佳龍「勞資一體、善待彼此」指示，盼各事業單位的勞資關係藉由事前溝通，減緩爭議。交通部並已於今年3月組成訪視小組，陸續拜會各工會並了解訴求，再經內部研議，預計今日充分討論，期望在合法範圍內有創新思維與作為，突破過去不必要限制，為員工解決問題，進一步保障勞工權益。

另外，華航機師罷工事件雖已落幕，但目前長榮空服員勞資爭議進入調解程序，交通部指出，除與勞動部訪視相關工會，了解勞工訴求，今天座談會亦邀請華航、長榮企業工會參與，盼交流協助傳達勞工心聲。

長榮空服員提出外站津貼比照華航等多項訴求，去年底關閉勞資協商後，進入調解程序，4月9日將展開第二次調解，若未達成共識，空服員職業工會表態不排除任何可能行動。工會昨晚並呼籲林佳龍撤回設立罷工預告建議，勿打壓民營工人爭取自己的勞動條件。

工會表示，勞動部與交通部均曾主動聯繫、訪視，細緻釐清勞資爭議，長榮空服員與長榮公司進行20次團協會議，始終未能就調高外站津貼、禁搭便車條款、改善過勞航班等訴求達成共識，申請勞資爭議調解。

交通部表示，今天各工會提出的訴求與建言，交通部將納為未來政策擬訂的重要參考依據，盼通盤改善勞資關係，進而兼顧勞動權益與民眾權益等公共利益。

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