傳林陵三接華航董座 林佳龍：不要幫我指派

2019-03-20 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今日出席郵政節慶祝大會，針對華航董事長是否3月底換人、他是否力薦前台中市副市長林陵三接掌、航空業勞資爭議等問題接受媒體訪問，林佳龍表示，人事議題都有法定程序，希望大家不要幫他指派，而傳他力薦林陵三那些都不是事實，請大家不要報派董事長；對於詢問他是否有屬意人選，林佳龍僅說，人事現在就是這樣。

對於長榮航空與工會將進入第2次勞資協商，若協商破裂恐走向罷工一途，林佳龍表示，據他了解，長榮勞資協商還算順利，大家都願意坐下來談，第1次協商很多議題，雙方都願意進行第2次協商，期望透過勞資協商解決爭議。

林佳龍表示，員工是公司最寶貴的資產，若公司以這樣心情善待員工，相信員工也會重視公司競爭力。

林佳龍表示，交通事業特別是航空業有它的特殊性，一旦罷工會影響很多旅客，勞動權益跟民眾權益間要取得平衡；若能夠透過協商解決爭議是社會樂見，大家都不希望走到最後一步。

林佳龍也提醒長榮必須重視勞工聲音，採取事前溝通相信能縮小差距，讓爭議能獲得解決。另外，林佳龍說，他有請一位長期從事勞資議題同仁組個小組，針對各交通事業勞資爭議去做訪談，事先整理各工會反應的問題；他最近也會跟交通部所屬9個工會座談，提早啟動勞資溝通協商。

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