大甲媽遶境多起衝突至少5傷 記者、警察被圍毆送醫

2019-04-09 06:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲媽遶境一進彰化就變調！大甲媽昨（8）日遶境彰化，警方不敢大意，佈署320警力在民生地下道旁圍成人牆，嚴防搶轎，未料一走出地下道不到100公尺，等待民眾受不了推擠，上演全武行，酒瓶、飲料杯齊飛，造成2名民眾頭部受傷與昏眩，媒體中天記者在旁拍攝時，也遭失去理性民眾痛毆，警方上前保護，同樣拳腳相向，連續數波嚴重衝突至少造成5人受傷。

今年大甲媽遶境，從進入彰化接轎開始就充滿火氣，發生轎班人員與員警衝突，8日晚間11點47分，鑾轎終於通過民生地下道，一旁等待的民眾似乎耐不住性子，一下發生4起推擠、打架衝突，警方緊急噴辣椒水制止才控制場面，而彰化分局偵查隊隊長鐘振邦、偵查佐林志宏及保安隊警員許銘華閃避不及遭辣椒水噴濺，其中許銘華因濺到眼睛及兩手臂，經送往醫院沖洗及包紮後無礙。

衝突過後，有民眾頭部疑似遭擊，一度昏眩倒臥地上，救護車抵達後又有一上身赤膊男子倒下，中天媒體陳姓記者只是在旁拍攝，就遭赤膊男子友人喝斥「不要拍」，接著不分青紅皂白就往記者身上揮拳過去，還有人從背後襲擊，扯下攝影機，整個遭砸爛。

員警何宗益見狀上前保護記者，也遭拳腳相向，眼鏡都被扯壞，差點刮傷右眼，出手力道狠，根本無視警方勸阻，讓「大甲媽進彰化就打」黑名更加洗刷不去。

兩人受傷後被送往秀傳醫院急救，其中陳姓記者腿部挫傷，頭部疑似有腦震盪現象，受傷較為嚴重。陳姓記者表示，有聽到對方說不要拍，但還來不及收攝影機，就遭對方5、6名男子圍毆，他與員警像被往死裡打，根本無招架之力。

彰化縣警局局長方仰寧趕到彰化秀傳醫院探視受傷的記者以及被打傷的員警，也承諾會查出打人男子的身分，嚴加法辦。

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