彰化縣長接轎初體驗爆衝突 標哥出手救美hold全場

2019-04-08 19:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨晚開始，今日下午4點近10萬媽祖大軍浩浩蕩蕩橫跨大肚溪進入彰化縣，彰化縣長王惠美首度以縣長身分接轎，神情緊張又興奮，但鑽轎腳民眾過多，一旁轎班人員又與維持秩序的特警發生衝突，王惠美見狀一度臉都嚇歪了，鎮瀾宮董事長顏清標趕緊出手拉出王惠美，又協助鑽轎腳老者，最後再轉身找轎班人員冷靜，hold住全場後，鑾轎才得以順利前進。

大甲媽鑾轎預計下午1時進入彰化市，結果大遲到近3小時，接轎地點權亞石材館前已聚集近萬人潮，王惠美到場後一度擠不進去，花了3分鐘才進到鑾轎前，前方再由顏清標押陣，緩緩前進。

走不到10公尺，前方聚集鑽轎腳民眾，為了抬轎只能請王惠美先離轎，但信眾早將鑾轎團團圍住，根本進退不得，此時前方又有警員跟轎班人員發生推擠衝突，場面一度混亂，王惠美最後在顏清標協助下先走出混亂場面，顏則協助坐輪椅的民眾鑽轎腳，卻還差點被擠倒，又見到剛剛的衝突還在爭執，便衝過去找轎班人員要求冷靜，最後再沒發生推擠，鑾轎也緩緩前進彰化市區。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/