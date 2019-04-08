好萌！ 超商一日小店長宣傳鮮乳認捐

2019-04-08 23:56

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣世界展望會與統一超商好鄰居文教基金會合作，發起「傳愛，童在一起」鮮乳認捐活動，今邀請10位孩童到7-ELEVEN永康東橋門市，化身一日小小店長，體驗超商店員補貨、結帳等工作內容，讓孩童都相當興奮，許多客人結帳時發現竟是小小店員來服務，也直呼好可愛。

「貨架上的餅乾有缺少，要一包一包補滿哦！」10位孩童今下午換上迷你版的制服，在超商店員的帶領下，體驗店員的一日工作內容，像是有精神的向顧客說「歡迎光臨！」、幫忙補貨、結帳時則要對準商品條碼等，小朋友仔細認真做好每項工作內容，舉手投足相當專業。

台灣世界展望會表示，1000多組的鮮乳提供大眾認捐，活動今一開跑，就已全數認購完畢，很感謝民眾的愛心響應，未來6至8週將由統一乳品提供新鮮牛奶，讓弱勢家庭兒童可以獲得適宜營養、健康成長。

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