白沙屯媽祖北港朝天宮進香 交管、住宿看這裡

2019-04-08 17:09

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步到北港朝天宮進香，11日將抵達北港，屆時北港湧入近10萬名香燈腳及信徒，北港警分局表示，當天早上6點起台19線北港市區段南下車道改為徒步區，且沿線多處路口擴大實施交通管制，請用路人提早改道。

白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香今年報名的香燈腳有4萬7000多人，若加上其他中途或到北港等候的信徒，據當地民眾表示，白沙屯媽祖抵達北港當天約有超過10萬人湧入北港，市區各道路萬頭攢動。

北港警分局指出，白沙屯媽祖鑾駕11日抵達北港、12日清晨5時舉行刈火儀式後回駕。第一階段管制範圍：北港鎮華勝路段新北路口至新德路南下車道改為徒步區，北上車道實施調撥，南下車輛一律行駛調撥車道。

另台19線與溝皂牌樓路口至台19線與水圳路口南下車道封閉，改為徒步區，北上車道改為調撥車道，進香隊伍入、離轄前之交通狀況，機動調整管制時間及範圍。

另為方便香燈腳找到住宿位置，北港警分局也繪製一張住宿位置圖。

北港警分局長廖志明表示，除了編排制服警力外，也增派義警、民防與守望相助等協勤民力投入交通疏導任務及預防犯罪宣導，根據往年經驗，會有常業扒手對象混在人群中，俟機而動，分局會加派警力全程關注盯梢，提醒民眾要小心自身財物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/