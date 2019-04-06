就是愛媽祖！白沙屯媽祖進香 志工出動轉播

2019-04-06 15:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯媽祖婆徒步進香在即，由義工自發性成立的白沙屯媽祖網路電視台，為了讓更多朋友感染媽祖進香的喜悅，不惜耗費重資，出動6至8機攝影設備，10天9夜不間斷直播，讓無法隨行的信眾也能同步收看。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，今年除全程不間斷直播外、還要進行媽祖登轎起駕跟進入北港朝天宮、拜天公、進火、回鑾入廟等多場6至8機位的多視角大型實況轉播，讓大家能看得更清楚，使用手機上網或電腦連上網，就能感受現場進香盛況，歡迎大家一起「瘋媽祖」。

另外，白沙屯媽祖網路電視台也祭出看直播抽大獎活動，希望讓更多人感受到媽祖婆的慈悲心與信眾熱情，訂閱頻道後於進香期間，只要在影片中留言都有機會抽中總價值3000至5000元不等經典限量禮品。

轉播網址：https://www.baishatun.com.tw/9-1/2019/9-1-1-2019-LIVE-1.htm

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