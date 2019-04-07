蔡英文參拜白沙屯媽祖 「信仰使台灣團結」

2019-04-07 18:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕全台瘋媽祖！年度宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境之旅明凌晨1點20分正式啟程，蔡英文總統先於今下午至拱天宮上香祝禱，並穿上廟方致贈的進香背心及臂章，向全場擠得水洩不通的信徒表示，白沙屯媽祖不僅為國家年度盛事，也讓人們藉由信仰團結一致、堅定向前。

蔡英文今下午在立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌陪同下到訪拱天宮上香參拜，並穿上廟方主委洪文華贈上與香燈腳同樣的拱天宮進香藍色背心及臂章。蔡表示，白沙屯媽祖出巡遶境為台灣年度盛事，許多信眾每年都把握機會體驗一生難得的經驗，且隊伍行徑路線皆由媽祖決定，成為世界難得的習俗。

蔡強調，媽祖永遠保佑這片土地，庇佑台灣風調雨順、國泰民安，而信仰也讓人們團結、堅定，透過媽祖文化的傳承，也將使所有國人團結一致。

蘇嘉全則指出，今年白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖出巡吉日「撞期」，有機會在半路相遇，熱鬧盛大場面將成為國家級一大盛事；林佳龍說，交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）合作的台灣媽祖旅遊影片入圍美國艾美獎，將讓世界各地的人都看見台灣瘋媽祖的魅力。

東道主國民黨籍苗栗縣長徐耀昌則歡迎總統親臨祈求台灣國泰民安，但也脫口而出稱苗栗縣小英之友會前會長李守雄去年縣長選戰全力相挺，使他得以高票當選，「不知道蔡總統後面是否有授意」，令場面有些尷尬。

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