白沙屯媽祖南下進香 這位「好姊妹」合轎相伴逾百年

2019-04-06 18:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕萬眾矚目的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下進香，將於8日凌晨1點20分起駕出發，神轎內除了白沙屯媽祖婆，還有位於拱天宮北邊1.5公里的山邊媽祖婆「合轎」，如同「姊妹」般相伴，此傳統已有百年歷史。山邊媽祖婆將於明晚到拱天宮會合，蔡英文總統也預計在移駕前抵達參拜；廟方對首度有元首造訪而興奮不已。

山邊媽祖婆，位於後龍鎮南港里內、老地名稱「山邊」的小村，原無廟宇，村民每年以擲筊選值年爐主方式，由爐主恭請聖駕到家奉祀。百年來，山邊媽祖婆都會與白沙屯媽祖婆合轎一同南下進香，香客日益增多。

此情形使得擔任爐主者，家中需有全天候留守並招呼各地前來朝拜的信眾，同時也需保管香油錢及維護山邊媽祖神像的安全，影響爐主原有生活，也肩負不少的壓力，因此庄內願意參與擲筊選爐主者越來越少，至2009年全庄50戶僅剩7戶有意願。

庄內居民見如此下去不是辦法，開會討論建廟事宜，並擲筊獲媽祖婆同意後，展開籌建，於2013年5月9日入廟進駐，並組織山邊媽祖宮管理委員會。

管委會副主任委員劉建峰說，白沙屯媽祖婆與山邊媽祖婆「合轎」南下進香的淵源，據耆老相傳，為早年人力、物力不足，而白沙屯媽祖婆與山邊媽祖婆所在的兩村庄，僅相隔1.5公里，遂合作分工，一起南下進香，如此年復一年，從他的「阿嬤的阿嬤」就有參與，已有超過百年傳統。

劉建峰表示，每年進香去程沿途，神轎駐駕過夜時，山邊庄爐主需與白沙屯拱天宮爐主共同維護神轎安全，維護神尊安全；回程時，山邊庄爐主依舊負責神轎、神尊安全，白沙屯拱天宮爐主則保護進香刈火而得的香灰。

山邊媽祖婆神像為八吋八，相較於白沙屯媽祖婆「大媽」，個頭顯得嬌小；劉建峰打趣地說，兩尊媽祖合轎南下進香，有如「姊妹」般相伴。

白沙屯媽祖婆徒步南下北港朝天宮進香時程已定，將於8日凌晨1點20分起駕出發，山邊媽祖宮也配合於4日深夜「放頭旗」，「犒軍」3天，並預計明天晚間7點舉行登轎大典、晚間8點起駕到拱天宮與白沙屯媽祖婆會合。

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