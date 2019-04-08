清明連假遊客增 蘭嶼用電量吃緊發緊急公告

2019-04-08 15:15

［記者王秀亭／台東報導］清明連續假期蘭嶼遊客增加，用電量跟著吃緊，台電蘭嶼發電廠還對鄉民發出緊急公告，預備啟動緊急輪流停電機制，讓島上居民、旅宿業者緊張，台電台東區營業處表示，連假第一天全島用電量險些超過每天備載容量，才會發出警訊，提醒鄉民注意。

江姓蘭嶼鄉民表示，清明連假竟然收到台電傳的緊急公告，村幹事也透過村里廣播，要民眾注意，恐有不定期跳電情況發生，4天連假遊客才開始增加，就已發警訊，暑假觀光客更多，該如何是好。

4月5日連假第一天，全島用電量高達3110千瓦，逼近蘭嶼火力發電廠總發電量3200千瓦。

台電台東區營業處副處長簡翠玉表示，蘭嶼火力發電廠原配置6個發電機組，總供電量4800千瓦，去年1組發電機組線圈受損送修，今年又有1部機組需大修，致使每天備載容量只剩3200千瓦。

簡翠玉說，因應蘭嶼旅遊旺季將至，2組維修的機組會在4月前修好，送回島上，足以穩定提供島上所需，至於暑假旅遊旺季，已準備2部緊急供電的柴油發電機組，唯島上居民對放置地點仍有異議，台電會持續溝通，若村民同意後，即可進行發包，夏日供電將可無虞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/