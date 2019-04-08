又一海島度假勝地直飛！ 台灣虎航6/7開航巴拉望

2019-04-08 13:17

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航4月2日開航長灘島後，今天再宣布，預計於6月7日起開航桃園─公主港、也就是海島度假勝地巴拉望，將成為台灣虎航第三條菲律賓航線，讓國人有更多海島度假直航選擇。

位於菲律賓民都格島與北婆羅洲間的巴拉望，被譽為菲律賓「最後一片淨土」，也曾獲票選為年度最佳旅遊景點。巴拉望擁有豐富原始自然生態，還有獲世界遺產的地下洞窟與溪流，也是不能錯過的潛水盛地。

目前國內飛航巴拉望的定期航班只有遠東航空，今年1月19日開航，每5天1班，今年1、2月平均載客率高達89％；另外，今年菲律賓航空也曾飛過一架次包機。

台灣虎航指出，預計6月7日開航桃園─公主港，開航初期每週營運3班，去程航班編號IT545，每週二、五、日下午1點15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT546，每週二、五、日下午5點5分自公主港機場起飛。公主港機場位於巴拉望省，座落於市區，聯外交通便利，也是國際旅客到鄰近觀光景點的主要聯絡點。

為慶祝開賣，台灣虎航將於4月10日上午10點起至4月11日晚間午夜止，推出單程未稅399元起的促銷價格，搭乘日期為6月7日起至10月18日止，優惠機票有限。

台虎也說，巴拉望開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第3條航線，也是進軍東南亞地區的第4個航點。屆時台灣虎航將有22個航點、29條國際航線。

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