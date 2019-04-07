守護台南人的集體記憶 民間發起連署保留壽陸橋

2019-04-07 22:09

［記者劉婉君／台南報導］台南四維地下道上方的「壽陸橋」，建於日治時期，隨著鐵路地下化工程，台南民間擔心可能「被意外拆除」拆除，在網路發起完整保留「壽陸橋」（四維地下道）重啟文資審議的連署行動，希望守護台南人的集體記憶。

臉書社群「台南文化守護行動」表示，壽陸橋約建造於日本時代昭和5年（西元1930年），據傳當時民族路是德慶溪水道，此段橋梁應是跨越水道的交通基礎設施，據傳也是台灣最早期的立體化交通基礎建設之一，具有重要歷史意義及其文化資產價值，在台灣交通、土木、鐵道史上的意義，應有其保存之重要性及必要性。

「台南文化守護行動」指出，壽陸橋就歷史意義、市民集體記憶而言，都是府城相當重要且無可取代的景觀元素，也見證及帶動府城的發展，述說著許多府城故事，是這座城市的靈魂與文化，倘若因鐵路地下化而失去，台南等同於一個失去歷史脈絡與文化景觀的城市。

鐵道局第六工務段表示，台中市也有一座鐵路陸橋在地方要求下保留，目前已由台中市政府規劃設計中。地下道的處理屬於地下化工程後段，大約還要4、5年，關於壽陸橋，會尊重地方政府的意見，至於後續作法，還是要經過討論才能決定。

台南市文資處表示，壽陸橋依文化資產保存法辦理文化資產價值評估，經建築、結構等相關領域專家學者組成的專案小組會勘審查結果，未達指定登錄為文化資產價值之基準，尊重專案小組的專業判斷，且在地歷史或大眾記憶如何留存之議題，並非取得文化資產法定身分就能解決，透過適當設計也能使文化保存得以融入當代生活。

文資處指出，壽陸橋雖未達法定文化資產價值標準，建議未來的管理機關及使用單位將壽陸橋納入工程景觀設計中予以保存活化，未來設計過程中，文資處也會主動參與討論提供意見，讓未能有文資身分的老建物，也能夠獲得最大的保存。並舉例新化那菝林神社、安南區高家古厝、後壁國小宿舍等，都是在文資審議未通過的情況下，仍然得到妥善保存活化的例子。

台南市工務局表示，希望輔導做文資保存，至於保留方式還要再討論。

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