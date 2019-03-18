因應鐵路地下化 台南火車站後站將拆除

2019-03-18 19:47

〔記者王俊忠／台南報導〕因應台南鐵路地下化工程陸續展開，屬於國定古蹟的台南火車站，未來地下化站體工程備受矚目。據了解，因為原台南火車站後站位置恰在地下站體的連續壁位置，必須拆除，台南站表示，鐵道局在站體工程會先新建臨時後站與人行天橋，取代原後站與連通前站的地下人行道，這工程須等站體工程發包後才能施工，鐵道局計劃最快今年6月發包站體工程。

根據交通部鐵道局規劃，南鐵地下化工程從永康區中華陸橋以南到東區生產路以南約1.91公里處，全長8.23公里，軌道工程標分為3標；地下化站體工程為1標，3標軌道工程標均已發包、相繼施工中，剩下站體工程尚未發包。

台南火車站長林煥堂表示，因為南鐵地下化工程是鐵道局負責，據他了解，鐵道局原本計劃站體工程最快在6月發包，但又傳出地下化站體因銜接舊站第一月台古蹟，有關新站體設計細節，中央文化部與市府文化局、文資委員仍有不同意見，還在磋商協調，站體工程能否在6月順利發包？難以預料。

林煥堂說，因為台南站後站剛好位於地下化站體的連續壁位置，必須拆除，為了後站旅客在施工期間進出月台動線，站體工程規劃「先建後拆」，在拆除後站之前，會先在後站南側近百公尺處（委外停車場處）新建臨時後站與1座人行天橋，以跨越鐵軌、通行到前站第一、第二月台，同時也會興建電梯，以利身障者等不良於行者搭電梯出入月台。

停車場業者表示，先前有接獲台鐵方面通知將於7月間收回停車場，「臨時後站可能快動工了！」。

「待完成臨時後站與人行天橋，原後站與後站連接前站月台的地下人行道就會拆除、封閉」，林煥堂說，這是工程預定計畫；對於有網友說後站新舊動線切換預計在明年，這部分仍要視站體工程設計與發包能否如期在6月完成？如果站體工程延後發包，臨時後站工程也會往後順延。

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