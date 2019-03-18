因應鐵路地下化 台南火車站後站將拆除

台南火車站臨時後站位置約在原後站南側近百公尺遠的委外停車場處。（記者王俊忠攝）

台南火車站臨時後站位置約在原後站南側近百公尺遠的委外停車場處。（記者王俊忠攝）

2019-03-18 19:47

〔記者王俊忠／台南報導〕因應台南鐵路地下化工程陸續展開，屬於國定古蹟的台南火車站，未來地下化站體工程備受矚目。據了解，因為原台南火車站後站位置恰在地下站體的連續壁位置，必須拆除，台南站表示，鐵道局在站體工程會先新建臨時後站與人行天橋，取代原後站與連通前站的地下人行道，這工程須等站體工程發包後才能施工，鐵道局計劃最快今年6月發包站體工程。

根據交通部鐵道局規劃，南鐵地下化工程從永康區中華陸橋以南到東區生產路以南約1.91公里處，全長8.23公里，軌道工程標分為3標；地下化站體工程為1標，3標軌道工程標均已發包、相繼施工中，剩下站體工程尚未發包。

台南火車站長林煥堂表示，因為南鐵地下化工程是鐵道局負責，據他了解，鐵道局原本計劃站體工程最快在6月發包，但又傳出地下化站體因銜接舊站第一月台古蹟，有關新站體設計細節，中央文化部與市府文化局、文資委員仍有不同意見，還在磋商協調，站體工程能否在6月順利發包？難以預料。

林煥堂說，因為台南站後站剛好位於地下化站體的連續壁位置，必須拆除，為了後站旅客在施工期間進出月台動線，站體工程規劃「先建後拆」，在拆除後站之前，會先在後站南側近百公尺處（委外停車場處）新建臨時後站與1座人行天橋，以跨越鐵軌、通行到前站第一、第二月台，同時也會興建電梯，以利身障者等不良於行者搭電梯出入月台。

停車場業者表示，先前有接獲台鐵方面通知將於7月間收回停車場，「臨時後站可能快動工了！」。

「待完成臨時後站與人行天橋，原後站與後站連接前站月台的地下人行道就會拆除、封閉」，林煥堂說，這是工程預定計畫；對於有網友說後站新舊動線切換預計在明年，這部分仍要視站體工程設計與發包能否如期在6月完成？如果站體工程延後發包，臨時後站工程也會往後順延。

  • 位於南市東區前鋒路與大學路口的台南火車站後站。（記者王俊忠攝）

    位於南市東區前鋒路與大學路口的台南火車站後站。（記者王俊忠攝）

  • 台南火車站後站臨時站與人行天橋完成後，原後站通往前站的地下人行道就會封閉。（記者王俊忠攝）

    台南火車站後站臨時站與人行天橋完成後，原後站通往前站的地下人行道就會封閉。（記者王俊忠攝）

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