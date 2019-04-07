基隆童話藝術節 小孩踩螃蟹、海龜公共藝術玩衝浪

2019-04-07 15:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕清明節4天連假，基隆市舉辦童話藝術節，在市中心海洋廣場等地設置燈籠魚、噴火龍、小丑魚等大型公共藝術，吸引爆滿人潮搶拍，卻有缺乏公德心的民眾，讓小孩子直接踩到螃蟹、海龜上拍照，有市民看不下去拍照PO網，直呼太離譜了。

為期4天的童話藝術節，在基隆市中心設置多件大型藝術裝置，今年有9隻大型巨偶，最大的恐龍有11米，每個時段還有在地學校、藝文團體帶來一系列精彩豐富的表演，4天來基隆天天車水馬龍，人潮洶湧好不熱鬧。

不過，這幾天也出現不少亂象，有家長逕自讓小朋友站到公共藝術上，擺出各種姿勢拍照，導致部分作品已經出現破損，有市民看不下去拍照貼到臉書上，民眾紛紛表示搖頭、無言，直說家長的公民道德標準有待教育，有人批評，「要衝浪請去海邊」，還有人不捨說：「螃蟹都受傷了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/