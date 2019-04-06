陳吉仲批中國政策性採購訂單 將重創台灣農漁民

2019-04-06 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜上月出訪中國簽訂52億元的MOU訂單，農委會主委陳吉仲今天在臉書指出，目前中國是我國農產最大出口國，佔我農產品出口總值約23%。陳吉仲擔憂未來台灣農產貿易會太過依賴中國，「我們要選擇走向中國，還是走向全世界？」

陳吉仲今天在臉書上發文，提到去年我國的農產品外銷創下20年來新高，為了推動臺灣農產拓銷國際，農委會也積極推動了許多方案，為的就是希望能將台灣農產推向國際。陳吉仲指出，「目前我國農產品出口中國佔總值的23%，是最大出口國，這顯示了一個警訊，就是我們的農產貿易太過依賴單一市場，太過依賴中國」。

陳吉仲進一步表示，中國市場固然重要，但中國對台有很多時候是採取政治控制下「政策性採購」，只向台灣特定單位進行農漁產品的採購或契作，「這些不是基於正常市場機制而來的採購，往往會為國內的農業經濟帶來負面的影響」，「不僅重創相信有訂單而投入的農漁民，也可能造成市場過剩而拉低價格，最後還是會對臺灣全體的農漁民造成嚴重的傷害」。

陳吉仲最後強調，除了中國市場，農委會也積極開拓新南向、中東、俄羅斯、加拿大等新興市場，繼續深耕日本、美國等主力市場，「只有公開、透明、對等、符合國家利益與市場機制的貿易，才是真正對台灣農業永續發展的貿易。」

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