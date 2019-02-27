韓國瑜隔海怒飆陳吉仲 林濁水：被吐槽氣成這樣就不漂亮了

2019-02-27 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天農委會主委陳吉仲答詢時稱高雄市長韓國瑜在新加坡簽約不是另創新通路，而是早就有的銷售管道，韓國瑜聽到後怒批陳吉仲「沒水準到了極點」！而前立委林濁水在臉書質疑有必要怒成這樣？還「安撫」要韓國瑜息怒。

韓國瑜今天與新加坡FairPrice超市、昇菘超市各簽3年合約，稱每年可外銷3500萬元農產。陳吉仲今天答詢時否認韓國瑜另闢新通路，強調過去農委會就在做，去年曾輔導國內業者在這兩家連鎖超市的部分門市辦展售會，光是其中一家就賣了超過2000萬元台灣農產。人在新加坡的韓國瑜聽了大怒，當眾痛批陳吉仲「是把我當屁嗎」、「沒有水準到了極點」！

林濁水今晚在臉書上發文要韓國瑜息怒，語帶諷刺地強調，陳吉仲只提到「韓市長簽的約只是既有通路...就氣到怒批陳吉仲在唱衰」，讓他覺得很怪，「怒到那樣符合『比例原則』嗎？說是被唱衰也怪怪的...」。林濁水表示，如果今天陳吉仲是說韓貨賣不出去，那才叫真的唱衰，「但是陳吉仲都承認有多賣了，怎麼會是唱衰」？林濁水還提醒韓國瑜，應該稱「吐槽」。

林濁水接著表示，是韓國瑜強調自己「增加了一個新出路，架構，支撐點」，也難怪被吐槽，「因為他其實在用舊的『出路，架構，支撐點』」。林濁水認為，韓得知被吐槽，最漂亮的反應應該是「驕傲地笑回去：你看我賣得比你多，陳吉仲馬上灰頭土臉」。他調侃，如果今天是「小市民」被吐槽成說謊，生氣成這樣還說得過去，但韓國瑜可是「大市長」呢，「生氣成這樣就不漂亮了」，「還是息怒吧，大市長」。

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