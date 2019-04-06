通霄海水浴場 今年6/1一定開放

2019-04-06 17:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮海水浴場是目前苗縣唯一海水浴場，但去年並未開放，使得近年來至8月底仍可到海水浴場享受親水樂趣的民眾相當失望。不過，通霄鎮長陳漢志指出，今年會上網招標，歡迎有意願廠商投標；且無論是否順利標出，鎮公所都會於6月1日開放方便民眾消暑。

陳漢志說，去年因招標案不順導致海水域場關閉，經過檢討後，他發現不少業者因之前只能每年標租，但一年一約方式若廠商投入心血建設，並無保障，以致廠商打退堂鼓，所以鎮公所改為標租至自治條列規定的最長時間，即到10年後的4月30日，共9年11個月，希望廠商願意投資，發展海水浴場。

另外，通霄鎮公所也規劃備案，若標租不順，通霄海水浴場確定於6月1日開放，通霄鎮公所會自己營運；另外也可能採取局部區域招標，例如開放海灘營運水上摩托車、攤販區等吸引廠商投入，也能活絡海水浴場。

近來天氣逐漸轉熱，通霄海水浴場是苗栗縣唯一的海水浴場，不少民眾與遊客都翹首等待，夏天來臨要到海水浴場戲水消暑，但是今年是否開放也引來困惑。

陳漢志說，他上任後相當重視通霄海水浴場的未來，畢竟通霄海水浴場是通霄鎮重要觀光資產，所以鎮公所決定今年要標租，無論標租是否順利，都一定會在6月1日開放，不會讓民眾失望，務必提供鎮民與遊客開心戲水的場地。

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