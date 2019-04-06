宜蘭國道客運多一條 礁溪-圓山4月下旬通車

2019-04-06 16:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭國道客運再增新路線。國光客運取得礁溪轉運站至圓山轉運站路權，完成站點、班次籌備後，預計本月下旬開通，採直達車方式運營，僅停礁溪、圓山兩站，行車時間約1小時，尖峰時間每10分鐘一班車，全票僅需87元。

宜蘭縣到台北國道客運路線，原由首都、國光、大都會、葛瑪蘭客運經營，去年11月19日，統聯客運開通宜蘭至桃園國際機場路線，成第5家投入宜蘭國道客運的業者。

經過評估，礁溪轉運站至圓山轉運站有民眾搭乘需求，且觀光人潮眾多，交通部去年辦理國道客運業者評選，國光客運搶下路權，站點、班次確定後開通，礁溪轉運站國光客運售票櫃台目前已完成籌設。

依國光客運規劃，礁溪至圓山為直達車，早班車6點30分發車；圓山往礁溪則為6點20分；尖峰時間每10分鐘一班車，離峰約每20分鐘1班車，全票為87元，來回票85元，上路後將成為宜蘭第13條國道客路線。

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