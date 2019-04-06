高市電器展家電公益拍賣 見證業者愛心

2019-04-06 09:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄巨蛋3C節能家電空調智慧生活展一連四天在巨蛋登場，拜市府節能家電補貼計畫加持，吸引不少民眾進場參觀，希望能找到合適又便宜的節能電器，業者並舉行家電公益拍賣活動，現場募得10萬元全數捐給高雄市脊髓捐傷者協會。

高雄市脊髓捐傷者協會11月將主辦第19屆全國脊髓捐傷者運動大會，現場愛心家電拍賣公益活動由高雄市社會局長葉壽山充當叫賣官，與主辦單位同台拍賣3件指標性愛心家電，隨後與高市經濟發展局副局長王宏榮等人，將拍賣所得10萬元捐贈給高雄市脊髓捐傷者協會。

高雄市經濟發展局三月下旬公告，配合經濟部刺激消費與擴大節能家電補助，今年將增加補助服務業及機關學校辦公室T5燈具、住宅冷氣汰換，並提高冰箱補助上限至三千元，汰換節能冷氣也可享補助最高三千元，追溯自去年十二月七日起。

經發局說明，去年補助服務業及機關學校汰換冷氣、辦公室汰換T八與T九燈具、集合式住宅及辦公大樓汰換室內停車場智慧照明、及一般民眾汰換冰箱，累計通過近兩千七百件申請案，補助金額約為一億七千萬元。

今年設備汰換補助額度約二點二億元，補助款用罄為止，一般民眾補助項目除增加補助汰換冷氣設備，還提高汰換冰箱額度，上限均為三千元，相關訊息可至經發局：省電A咖官網查詢。

家電空調智慧展剛好在補貼計畫公告後舉行，吸引不少民眾到場參觀，現場各大家電品牌齊聚，展售項目涵蓋冷氣、冰箱、電視、清淨機、電風扇、吸塵器等，有補貼的冷氣與冰箱詢問度最高，其次則是清淨機，業者也根據民眾需求，加碼推出多項優惠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/