客語英雄《諸葛四郎》 美濃戶外「好客」上演

2019-04-05 16:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕深獲各界好評的客語版《諸葛四郎》，明天晚上7點將在美濃國中操場免費演出，客委會主任委員李永得表示，透過客家英雄來傳播對客家文化的光榮感，希望透過這部戲，不只是客家人，各族群都能來了解、接近客家語言。

《諸葛四郎》客語版去年5月於城市舞台演出後，獲得觀眾一致好評，連許多非使用客語的家長也紛紛表達對戲劇的認同與喜愛，不斷詢問是否有加演規劃；去年7月客家委員會與紙風車劇團，將《諸葛四郎》客語版搬至高雄市文化中心進行戶外首演，而後於11月接續在新北市板橋演出，藉由《諸葛四郎》，成功將客語推廣予逾萬名觀眾，獲得熱烈迴響。

《諸葛四郎》客語版改編自客藉漫畫家葉宏甲所繪製的漫畫，劇中結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，造型上更以現代動漫造型結合古裝，讓原本黑白世界中的人物，增添視覺與角色的情感渲染。

紙風車劇團指出，美濃是南部六堆重要客庄，透過客家小英雄，四郎與真平再次闖盪孩子的童年，讓孩子從劇中培養冒險犯難、不畏困難的勇氣。重新以不同的視界，看待客家悠久的文化並傳承下去。

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