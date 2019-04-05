寵物也是親人 高雄爭設「寵物生命紀園區」

2019-04-05 11:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕根據行政院農委會調查，台灣本島寵物狗177萬隻、寵物貓73萬隻，合計超過250萬隻，今年10月底時，這些需要被照顧的毛小孩，將達到270萬隻，超過我國兒童總人數262萬。立委邱志偉與高市議員高閔琳邀相關單位會商，希望能在燕巢區深水軍人公墓內設置「寵物生命紀園區」，讓逝世的毛小孩也能有安息之地。

邱志偉表示，除了部分民間的動物焚化廠外，很多人只能將寵物屍體裝袋，偷偷丟進垃圾車，依照一般廢棄物和垃圾一起焚化，這樣的做法讓許多人不忍，久久不能平復失去「親屬」的悲痛，尤其很多家庭的寵物已是家中不可缺少的成員，甚至跟隨主人的姓氏，擁有專屬的名字。

目前高市府規劃在燕巢區深水軍人公墓範圍內的殯葬用地，規劃設置面積2490平方公尺「動物樹灑葬區」，讓寵物生命結束後，可以綠色環保方式埋葬，寵物也能因此能有個安息處所，供主人懷念，告慰其不捨的追思。

高閔琳指出，自己也是愛狗人士，去年剛送走養了18年的愛犬毛毛，也切身感受失去毛小孩的悲痛；期待透過積極推動全國第一座「動物樹灑葬區」，讓更多毛小孩能夠以樹葬的環保方式合法安葬，也讓飼養毛小孩的市民朋友能安心、妥適地安排毛小孩的身後事。

高閔琳議員表示，目前農委會已補助50萬元先期規劃費，園區工程已規劃完畢，但總經費仍需810萬元，因營建工程經費不足，邱志偉會再向農委會爭取補助，希望能早日將全國首座的寵物生命紀園區建置完成。

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