知名寵物飼料擴大召回毒罐頭 美FDA發緊急通知

美國食品藥品監督管理局（FDA）今（22）日發出緊急通知 ，寵物飼料大廠希爾思（Hill's Pet Nutrition）擴大召回毒罐頭，包含第一批下架並未提及的品項，部分媒體呼籲飼主應注意並停止餵食，觀察寵物狀況。圖為犬隻示意圖。（路透）

2019-03-22 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕寵物飼料大廠希爾思（Hill's Pet Nutrition）於今年1月底遭爆狗罐頭維生素D含量超標，引發犬隻中毒甚至死亡，後主動下架召回狗罐頭。美國食品藥品監督管理局（FDA）今（22）日發出緊急通知，該品牌毒罐頭影響範圍已經擴大，包含第一批下架並未提及的品項也進行回收，部分媒體呼籲飼主應注意並停止餵食，觀察寵物狀況。

美國食藥品監管局（FDA）今（22）日凌晨發布緊急通知，寵物飼料大廠希爾思在今年1月召回部分商品後，於3月20日又擴大召回項目品號，影響範圍在全球至少26個國家，包括美、加、英、韓、星、港等，但目前尚未提及台灣。

美國《CBS電視網》曾於2月進行專題報導，希爾思受到全美各地消費者提告，希爾思的狗罐頭中維生素D嚴重超標，中毒的臨床症狀包括拉肚子、口渴難止、不斷要求食物等。希爾思先前已下架了1350萬罐的狗罐頭，再加上本次新列項目，恐已有成千上萬的犬隻受到危害。

許多狗主人沉痛地向CBS表示，他們無法接受希爾思拖延時間並讓更多犬隻受害的可惡行徑。部分媒體也呼籲飼主，若家中有購買希爾思狗罐頭，建議立即停止餵食並觀察寵物狀況。若是犬隻有上述相關症狀，應及早就醫抽血檢驗。

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