垃圾自己清！小貓「滿臉哀怨」整理房間 笑翻網友

2019-03-23 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主都曾遇過家中寵物將房間弄亂的情形，但多數寵物在弄亂環境後都不會去整理。最近外國一位貓主人就決定讓貓咪將自己製造的垃圾清理乾淨，結果逗趣影片在網路上瘋傳。

最近外國寵物媒體「Meowed」在IG貼出一段影片，影片中有位貓主人在發現小貓將房間弄亂後，決定讓小貓將自己製造的垃圾清理乾淨。主人先用雙手抓起小貓的前肢，然後讓小貓將小掃把握住，接著開始讓小貓清理房間的垃圾。之後主人同樣抓起抓起小貓的前肢，讓小貓將地面上的塑膠袋等垃圾撿起，並丟進垃圾桶。

在發現小貓將房間的床單弄亂後，主人再次將小貓的前肢抓起，讓牠將弄亂的床單歸回原位，雖然小貓臉上不斷露出哀怨的表情，但最後仍配合主人將床單復原。

這段影片現在已經吸引70多萬人次點閱，許多網友看了都直呼可愛，「我們需要教導小貓責任感。」、「小貓被迫要做家事。」、「牠的眼神...」

相關影片請見：

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