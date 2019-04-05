建商都更湳雅夜市 「後段全歇業」網崩潰：回憶沒了

2019-04-05 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市板橋的湳雅夜市自民國76年開業至今32年，對在地人來說是伴隨成長的記憶點，但近日有民眾發現一張公告，上頭指出今年7月底將進行施工。新北市場處證實，之後夜市將只剩一半區域可以逛，消息傳出後引發不少網友議論。

湳雅夜市又稱「板橋觀光夜市」，近日卻傳出因建商都更，之後將有一半夜市會消失，有網友在臉書社團「我是板橋人」便貼出一張湳雅夜市的公告，內容寫著「此處為私人土地，將於108年7月31日施工、圍籬，請儘速將私人物品清空，切勿使用竊占，否則依法究辦」。原PO對此表示，之後可能沒夜市可逛了、最近會再去看看是不是還有得逛等，字裡行間透露著對夜市可能會消失的不捨。

其他網友看到也紛紛直呼直呼「不！我的湳雅夜市」、「不會吧？」、「小時候回憶要消失了」、「難怪最近很少攤位」、「這樣以後晚上都不知道要去哪了」。不過也有在地人認為「夜市沒有全拆，還有一半可以逛」、「後面很大一區拆掉，將近一半」、「夜市的背後都有一群人關係人士撐著，沒那麼容易倒」。

新北市場處證實，湳雅夜市後段約150公尺共5、60家店家，確實因建商和屋主有整合關係而歇業，不過原先前半段的攤販仍會持續營業，知名的小吃也不會受到影響，日後也會輔導夜市繼續經營。

據《ETtoday》報導，建商三邦實業有限公司將在湳雅夜市一帶進行都更，其實從2月中就開始實施圍路工程，並在空地架起圍籬、鐵絲網，但圍路後也擋住社區唯一出入口，雖然建商有留一處小門讓居民進出，但出入不便仍引發當地住戶抗議。

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