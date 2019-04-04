連假不想人擠人？士林賞花、文山遊戲動靜皆宜

2019-04-04 18:35

〔記者林家宇／台北報導〕清明4天連假展開，除了回鄉掃墓，許多民眾也計畫好出遊踏青。若是排斥人山人海的熱門地點，北市工務局推薦一系列精緻行程，包括在士林官邸舉辦的孤挺花展，以及位於文山區，全市最大共融式河濱遊戲場也在兒童節開放，沿途還有造型花海盛開。

士林官邸園藝展覽館本次展出「孤挺花」，展期至本月七日，是觀賞艷麗杜鵑與夢幻海芋外的另一選擇。工務局公園處表示，孤挺花花型神似喇叭，是台灣最普及的球根植物，也因台灣氣候適合生長，幾乎家家戶戶都有栽種。本次展出21個品種、1000餘株，同時舉行新品種觀摩會競賽，邀請國內愛好者攜帶自行培育的孤挺花共襄盛舉。

位於文山區景美溪右岸道南河濱公園恆光橋下游，佔地4364平方公尺的共融式遊戲場在兒童節啟用。工務局水利處表示，場內遊樂設施不僅是孩童專屬，身障者、長輩、一般成人都能夠融入且樂在其中。此外，河濱花海正值盛開，賞花期持續至4月下旬，可在遊戲之餘賞花拍照。。

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