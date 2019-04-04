春遊台中5/1起補助 市府、旅宿業者加碼大放送

2019-04-04 17:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市獲中央春遊補助3200萬元，其中自由行旅客2400萬元、團體旅客800萬元，觀光旅遊局日前邀集旅宿業及旅行業者說明相關規定，許多業者加碼提供下午茶等優惠，自由行旅客憑發票更有機會抽電動機車等好禮，5月1日起上路，獎助名額有限，鼓勵民眾踴躍來台中旅遊住宿，拿好康、抽好禮。

台中市觀旅局長林筱淇說，台中市春遊專案獎助對象為台中市合法旅宿業及國內合法旅行業，並帶團至台中市住宿消費，分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠措施二大部分，5月1日起實施至6月30日，獎助經費用完為止。

其中，自由行旅客住宿優惠部分，只要在週日至週四入住合法旅宿業，每房可補助500元，每人限1次；入住當日滿18歲至40歲青年住宿台中市東勢區或新社區民宿，可再享1次補助機會。

林筱淇說，為鼓勵國人到台中市旅遊，促進台中觀光產業發展，除上述住宿費折抵補助500元，市府特別加碼送好禮，活動期間凡自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票（或收據），後續可再抽電動機車、電動自行車、家電產品等好禮。

林筱淇指出，目前台中市已有近70家旅宿業者響應春遊活動各自提出加碼優惠，包括加碼折抵住宿費300元至1850元、訂房送下午茶、送早餐及宵夜、送伴手禮、潛水課程搭配住宿5折優惠、免費接駁、免費泡湯等。

團體旅遊優惠部分，凡是合法旅行業辦理國人國內旅遊，每團至少10人，行程二天一夜以上（其中放假日未超過一天），且行程涵蓋新社區或東勢區，住宿台中市合法旅宿業者，每人每日補助500元，獎助上限3萬元；入住星級旅館補助上限為5萬元；辦理企業員工旅遊每團至少10人，獎助上限也是5萬元。

觀旅局提醒，台中市獲中央獎助經費額度，自由行旅客住宿補助經費上限為2400萬元（約48000個名額），團體旅遊補助經費上限為800萬元（以平均每團4萬元計算約200團），因獎助名額有限，敬請把握，相關疑問可洽觀光旅遊局電話（04）2228-9111轉58212~58217、58228（自由行旅客住宿優惠）、58314（團體旅遊優惠）詢問瞭解，相關資料均將公布在台中市政府觀光旅遊局網站及台中觀光旅遊網。

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