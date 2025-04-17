泰國潑水節孕婦「路邊分娩」 女嬰丟垃圾桶旁等死她繼續狂歡

泰國一名媽媽為了參加潑水節，竟直接在路邊分娩並將女嬰拋棄在路邊活活等死。（本報合成，擷取自เจ๊ม้อย v+/FB）

2025/04/17 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一年一度的潑水節在全國各地熱鬧展開，卻在曼谷爆出一起駭人事件。一名懷孕8個月的27歲女子皮亞提達（Piyathida），竟在參加活動途中於路邊臨盆後棄嬰，並繼續參與慶典，最終因行為可疑遭人發現，事件震驚各界。

綜合泰媒報導，當地時間14日晚間10時30分許，皮亞提達與朋友一同參與潑水節，期間突感腹痛，竟直接在路邊一輛車旁分娩。她隨即以徒手扯斷臍帶，將初生女嬰遺棄於垃圾桶旁後，若無其事地返回慶典現場繼續潑水。

請繼續往下閱讀...

不久後，民眾發現垃圾桶旁有嬰兒，立即通報警方。救援人員到場後對嬰兒實施急救，但最終仍無法挽回其生命。令人震驚的是，當警方調查時，皮亞提達就在發現嬰兒的現場附近與友人繼續玩水。

儘管當時皮亞提達下體明顯出血，她仍否認是嬰兒母親，聲稱自己只是月經來潮。然而，在大量失血下，酒醉的她終於坦承剛剛生產，且不記得孩子父親為誰，並由警方將她送往醫院治療。

皮亞提達的朋友透露，皮亞提達不僅多次否認懷孕，甚至將剛出生的女嬰殘忍拋棄，自己決定不再與她當朋友。此外，皮亞提達目前獨居，與兩任前夫育有2個孩子；母親已嫁至德國並定居國外，每日匯款700泰銖（約新台幣682元）供其生活，因其失業與行為脫序，目前也遭家人斷絕聯繫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法