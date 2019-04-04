陳吉仲南下隔天芭樂價格回升45％ 農糧署分析原因...

2019-04-04 15:36

〔記者簡惠茹／台北報導〕芭樂今年因盛產價跌，今天拍賣價格明顯回升，農委會主委陳吉仲前天更特地南下高雄燕巢，強調清明節前價格一定提升，否則下週他再度前來，沒想到今天一口氣從低點回升6成4，達到每公斤17.7元，農糧署分析，加工措施和外銷逐步產生成效。

近期芭樂盛產，導致價格從3月開始不斷往下掉，農委會為搶救低迷芭樂價格，農委會祭出多項措施後，終於讓大台北批發市場芭樂價格在清明連假第一天，從昨天每公斤拍賣平均價格12.2元，一口氣提升到今天的17.7元，增幅4成5，若跟3月30日最低點10.8元相比，增幅更達6成4。

芭樂產地監控價每公斤為9.8元，加上包裝、運費後，北農拍賣監控價格為每公斤12.6元，根據「農產品批發市場交易行情網」，大台北地區，芭樂拍賣價格今天每公斤達17.7元，交易量則從昨天的152.7公噸，減至131.5公噸。

農糧署副署長蘇茂祥表示，拍賣價格提高主要是因為多項措施啟動，不但請各縣市政府公告徵求加工，目前徵求量已經達1200公噸，總目標量是3000公噸，且為鼓勵加工廠增加採購量及提高農民收益，以每公斤8元以上採購者，加工補助由每公斤2元提高為3元；另考量農民團體需雇工去除套袋，以符合加工廠需求，集運費由2元提高為3元；外銷也同步進行中，目前芭樂外銷量也已經比去年同期增加4成，逐步展現效果。

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