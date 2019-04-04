陳吉仲喘口氣！ 芭樂價格拉上來了 提前4天達陣

2019-04-04 09:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕芭樂價格終於擺脫連日的陰霾，從3月底的崩盤價每公斤10元左右，今天（4日）一舉拉到15.8元，之前農委會主委陳吉仲發下豪語，一週之內把崩盤價攆走，提前4天達陣。

芭樂價格在上個月底來到「春季史上最低價」，每公斤約10元（成本價15元），全台各拍賣市場成交大爆量，每天市場總量都維持在300多公噸，4月1日休市，2、3、4日全台均價分別為11.7元、11.4、15.8元，成交總量分別為348噸、351噸、211噸。

3日當天成交量達到近期高峰，隔天（今天）進貨量銳減，成交量減到211噸，價格自然拉抬上來，後續是否能維持？還要再觀察。

農糧署官員說，農民見價格低到不再低，就自行減量，索性不送到市場拍賣，如果價格又回到成本價以上難保以出現大量，他說，其實有口碑或品質好的芭樂農，送到市場仍可賣到好價格。

官員表示，一般來說春季原本就是芭樂剪枝和樹株休養生息的季節，這一季並非芭樂正常產期，而清明過後市場的芭樂會越來越少。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/