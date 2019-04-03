芭樂連半個月爆量 9成來自高雄

2019-04-03

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年芭樂生產量大增，三月連續半個月北農每天交易量突破一百公噸，遠超過去年同期一到三月僅有三天交易量百噸，連帶使得拍賣價格連日下跌，三月三十日降到每公斤十．八元、創四年新低，昨天僅有十二．四元、較去年同期四十一元明顯大跌。

農糧署已祭出補助加工等措施，採購每公斤八元以上者，加工補助從每公斤二元提高到三元；外銷也較去年同期大幅增加三十九％。

北農最低每公斤10.8元 啟動補助加工

今年芭樂較往年盛產，去年一到三月芭樂在北農拍賣總量，幾乎都沒達百噸，去年三月二十九日更僅四十六．一公噸。但今年一到三月台北農產運銷公司芭樂拍賣總量逾五千噸，超過去年同期的四千五百公噸。

三月十三日起，北農芭樂拍賣交易量更日日突破一百公噸，三月二十九日高達一百五十公噸、每公斤均價掉到十一元， 三十日再滑到十．八元，昨天平均價雖勉強拉回十二．四元，仍低於芭樂拍賣監控價格十二．六元，更遠遠低於去年同期每公斤均價約四十元。

對彰化芭樂價格崩盤，農糧署副署長蘇茂祥說明，今年和去年全國生產面積都七千三百公頃左右，但今年產量大增，目前九成來自高雄，也影響各地行情。

據了解，現在全台芭樂產地價格平均是九到十二元，彰化縣整體芭樂平均產地價約在每公斤十元左右，因主要產區和產季在高雄，一般會以主要產區和產季的水果價格來監控。

農糧署表示，已啟動國內行銷、加工及海外行銷等多項措施，穩定芭樂市場行情，目前各縣市公告徵求加工量達一千兩百公噸，目標訂為三千公噸，考量農民團體雇工需求，集運費從二元提高到三元，採購每公斤八元以上者，加工補助從每公斤二元提高到三元。

外銷部分，農糧署指出，今年截至四月一日芭樂外銷量一千一百五十九公噸，較去年同期八百三十三公噸增加三十九％，其中近六成銷往加拿大。

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