社頭清聖宮玄天上帝過生日 要送1萬斤芭樂助農

2019-04-04 13:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕芭樂價格今年跌入谷底，農民採收唉唉叫，有「芭樂的故鄉」美名的社頭鄉，境內著名廟宇清聖宮決定舉辦「玄天上帝萬壽誕，打卡送芭樂」活動，預計將送出1萬斤芭樂，希望能為農民紓解困境。清聖宮管理人陳進永說，即日起來清聖宮打卡就送兩顆芭樂，歡迎大家來為玄天上帝祝壽，並品嚐好吃的社頭芭樂。

農曆三月初三是玄天上帝誕辰，主祀玄天上帝的社頭清聖宮每年舉行祝壽大典，今年供桌特別增加芭樂，並且協請鄰近芭樂園農民，每日準備至少2000斤芭樂，只要信眾到清聖功打卡就送兩顆芭樂，也慶祝建廟33週年，4月5日至7日前33名民眾則加碼送3斤芭樂，要讓民眾吃得開心，而不選芭樂者也可選擇社頭特產襪子，獎品豐富。

陳進永表示，芭樂跟襪子都是社頭特產，近日芭樂價格差，不少農民來跟玄天上帝訴苦，玄天上帝慈悲憫人，希望能在今年誕辰大典上分送芭樂，拯救辛苦農民。

清聖宮表示，活動除了打卡送芭樂、襪子還有布袋戲表演及擲筊送錢母等，農曆三月初三（4月7日）當天還準備上千份的九尾雞、米糕、碗粿、補湯及壽麵，歡迎大家來為玄天上帝祝壽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/