社頭清聖宮玄天上帝過生日 要送1萬斤芭樂助農

〔記者陳冠備／彰化報導〕芭樂價格今年跌入谷底，農民採收唉唉叫，有「芭樂的故鄉」美名的社頭鄉，境內著名廟宇清聖宮決定舉辦「玄天上帝萬壽誕，打卡送芭樂」活動，預計將送出1萬斤芭樂，希望能為農民紓解困境。清聖宮管理人陳進永說，即日起來清聖宮打卡就送兩顆芭樂，歡迎大家來為玄天上帝祝壽，並品嚐好吃的社頭芭樂。
農曆三月初三是玄天上帝誕辰，主祀玄天上帝的社頭清聖宮每年舉行祝壽大典，今年供桌特別增加芭樂，並且協請鄰近芭樂園農民，每日準備至少2000斤芭樂，只要信眾到清聖功打卡就送兩顆芭樂，也慶祝建廟33週年，4月5日至7日前33名民眾則加碼送3斤芭樂，要讓民眾吃得開心，而不選芭樂者也可選擇社頭特產襪子，獎品豐富。
陳進永表示，芭樂跟襪子都是社頭特產，近日芭樂價格差，不少農民來跟玄天上帝訴苦，玄天上帝慈悲憫人，希望能在今年誕辰大典上分送芭樂，拯救辛苦農民。
清聖宮表示，活動除了打卡送芭樂、襪子還有布袋戲表演及擲筊送錢母等，農曆三月初三（4月7日）當天還準備上千份的九尾雞、米糕、碗粿、補湯及壽麵，歡迎大家來為玄天上帝祝壽。
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芭樂價跌，社頭鄉長劉錦昌（右1）、中華民國農會理事長蕭景田（ 右2） 社頭農會總幹事蕭浚二等人來響應打卡送芭樂活動。（記者陳冠備攝）
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社頭鄉清聖宮管理人陳進永表示，芭樂是社頭特產，玄天上帝慈悲助農，紓解農民困境。（記者陳冠備攝）
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社頭清聖宮於清明假期間準備1萬斤芭樂，只要打卡就送芭樂活動。（記者陳冠備攝）
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社頭清聖宮舉辦玄天上帝萬壽誕，廟外準備大量芭樂送祝壽信眾。（記者陳冠備攝）
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