春風徐徐、北東偶雨 1張圖看懂清明連假天氣！

2019-04-04 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今天（4日）在臉書粉絲專頁發布清明連假天氣提示，提醒大家，春天天氣變化快速、預報不確定性大，民眾出門記得要更新氣象資訊。

中央氣象局今天下午3點在Facebook粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」發布最新的清明連假天氣提示圖，表示今天是連續假期的第1天，除了東半部有局部下雨狀況，西半部則大多為陽光煦煦的溫暖天氣。

氣象局提醒，明天清明節將轉為微弱偏北風，氣溫可能微微下降，但整體仍屬於舒適宜人的狀態。天氣方面也還算是穩定，除了東半部和清晨的北部地區可能偶爾有降雨情形，其他地區大致可以維持多雲到晴的天氣。

週六、週日這2天則會漸漸轉為偏南風，氣溫上會稍微溫暖、炎熱一些，各地一樣維持多雲到晴的天氣，出門時要多注意防曬，山區則要留意午後短暫陣雨。

氣象局最後提醒大家，接下來3天連假的天氣大致都算穩定，就算有下雨的地區預計下雨時間也不會太長。但是春天的天氣變化較大、預報的不確定性也較大，出門前還是要記得更新最新的氣象資訊。

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