大甲媽起駕、回鑾 中市有免費接駁車

2019-04-04 14:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲媽遶境進香7日起駕、16日回鑾，市府今（4）日說，這2天將分別安排3條免費接駁專車供民眾搭乘，民眾也可利用市區22條公車路線前往大甲區朝聖；自行開車者可將車輛停在美人山營區停車場，再轉搭免費接駁車前往鎮瀾宮。

交通局長葉昭甫指出，從市區前往鎮瀾宮的民眾，可至朝富路老虎城旁的朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場，沿途行經秋紅谷、朝馬站，再轉乘中型巴士至大甲國小後，步行前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可於大甲區美人山營區停車場停車轉搭免費接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮。

7日起駕當天，朝富停車場至大甲體育場接駁車行駛時間為上午11時至晚上10時，回程則為下午3時至隔日凌晨2時，每20至30分鐘一班車；大甲體育場往返大甲國小、美人山停車場往返大甲高中接駁車均自中午12時至隔日凌晨1時發車，每15至20分鐘一班車。

16日回鑾當天，朝富停車場至大甲體育場接駁車自上午9時至下午5時發車，回程為下午1時至晚上10時，每20至30分鐘一班車；大甲體育場往返大甲國小、美人山停車場往返大甲高中接駁車均自上午10時至晚上9時30分發車，每15至20分鐘一班車。

除免費接駁車外，市區公車也有22條路線可到大甲區，包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路。

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