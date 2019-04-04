竹南蛇窯創辦人林添福辭世 工藝中心頒總統褒揚令

2019-04-04 11:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕竹南蛇窯創辦人林添福於三月份辭世，享耆壽94歲，家屬今天於竹南蛇窯舉辦公祭，不少地方人士都到場致哀。為表彰林添福為陶瓷藝術文化的貢獻與付出，國立臺灣工藝研究發展中心主任許耿修代表頒贈總統褒揚令。

林添福被尊稱為「添福師」，13歲隨福州師傅學陶，14歲擔任陶師，一生致力於發揚傳統陶文化，即使傳統陶文化面對凋零困境仍堅持不輟，更不忘提攜後進，讓傳統陶技藝繼續薪傳，林添福於2016也獲得行政院文化部國家工藝成就獎。

許耿修指出，林添福畢生投入陶藝創作，技藝紮實深厚，作品樸實典雅，其一生經歷日治時期至今，面對時代變遷，能適應時代變化屢有創新，是臺灣現代陶業傳奇，更堪稱是製陶業的「活歷史」，有極大貢獻，並獲得「民俗技藝特別貢獻獎」、「國家工藝成就獎」殊榮。

竹南蛇窯指出，林添福從「採土」到「成型」，從「蓋窯」到「燒窯」，從「雕塑」到「彩繪」的各種技藝樣樣精通。林添福個性爽朗，且不藏私，指導後進更是毫無保留，傳承陶藝文化。

林添福於1972年帶著9名師傅和一頭牛，造模印3000塊土磚完成「竹南蛇窯」，之後於1970年代轉型民俗工藝陶。而竹南蛇窯曾獲全國歷史建築百景並登錄為苗栗縣歷史建築。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/