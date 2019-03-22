竹南蛇窯創辦人 94歲國寶林添福辭世

2019-03-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕獲二○一六年行政院文化部國家工藝成就獎的「竹南蛇窯」創辦人林添福，前晚在苗栗縣竹南家中安詳辭世，享耆壽九十四歲；這位一生與「硘仔」（台語對陶藝的總稱）為伍的國寶級陶藝大師，樸實無華，一如他親手搭建的竹南蛇窯般，默默地保存了台灣柴燒陶的工藝根脈。

人稱「阿公啊」的林添福，出生於台中市南屯，他祖父林國本經營「大甲東」知名陶廠外窯。因此，林添福十三歲隨福州師傅學陶，十四歲擔任陶師，擅長手拉坯、手擠坯、原型雕塑，浮雕和彩繪更是無師自通。

林添福於一九七二年，到苗栗縣竹南鎮創業，創立「恆發陶瓷廠」，帶著九名師傅和一頭牛，自己造模印三千塊土磚，工作九天完成一條廿三公尺長的「竹南蛇窯」，是目前苗栗縣僅存、台灣少數保存完整，且還可以繼續燒製的傳統蛇窯，兒子林瑞華也於二○一六年創下柴燒窯最高溫度攝氏一五六三度的金氏世界紀錄。

林添福雖退休，仍保持對陶藝的熱情，以福州師製陶技藝為基礎，運用柴燒技法，持續創作出鏤空雙層瓶、蟠龍長景瓶，八十四歲起多年舉辦個展，二○一六年獲得由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦的「工藝成就獎」。

林添福的靈堂將設置在竹南蛇窯，竹南蛇窯近期暫停對外開放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/