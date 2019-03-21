國寶級陶藝大師林添福辭世 享耆壽94歲

2019-03-21 10:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕獲2016年國家工藝成就獎的「竹南蛇窯」創辦人林添福，昨晚於竹南蛇窯家中安詳辭世，享耆壽94歲；這位一生與「硘 仔」（台語對陶藝的總稱）為伍的國寶級陶藝大師，樸實無華，一如他親手搭建的竹南蛇窯般，默默地保存了台灣柴燒陶的工藝根脈，繼而在兒子林瑞華、孫女梅子承接下，讓柴燒陶的天然、溫潤光輝，持續閃耀。

人稱「阿公啊」的林添福，出生於台中南屯，他祖父林國本經營「大甲東」知名陶廠外窯。因此，林添福13歲隨福州師傅學陶，14歲擔任陶師，擅長手拉坯、手擠坯、原型雕塑，浮雕和彩繪更是無師自通。

林添福於1972年，到竹南鎮創業，創立「恆發陶瓷廠」，帶著9名師傅一頭牛，自己造模印3千塊土磚，工作9天完成一條23公尺長的「竹南蛇窯」，是目前苗栗縣唯一僅存、台灣少數殘存的蛇窯中，保存完整，且還可以繼續燒製的傳統蛇窯。

與當時其他窯廠一樣，竹南蛇窯也以生產陶瓷花盆等生活陶器品為主，但隨工業科技發達，可大量生產的電窯誕生後，傳統柴燒窯式微、沒落。

竹南蛇窯於1980年代，由林添福的兒子林瑞華接手後，從傳統窯業轉型民俗工藝陶，致力於柴燒陶藝創作、陶瓷文化研究及傳統陶技藝、柴燒等研習課程，並透過國際交流活動，推廣台灣陶窯文化。

林瑞華也於2016年創下金氏世界紀錄柴燒窯的最高溫度1563˚C，並非單純為了數字上的突破，更向全世界證明，木柴燒陶，只要正確操作，不但環保節能、且少煙害；不需施釉就有千變萬化的自然質感；還能大量減少煉製土礦、冶煉金屬粉末對環境汙染的衝擊。

林添福雖「退休」，仍對後進傾囊相授，也保持對陶藝的熱情，以福州師製陶技藝為基礎，運用柴燒技法，結合現代審美觀點和傳統美學，持續創作出鏤空雙層瓶、蟠龍長景瓶，並於高齡84歲起，多年舉辦個展。2016年，林添福獲得由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦的「工藝成就獎」。

無奈，林添福年事已高，身體機能退化，近半年來，多次進出醫院，近2個月長期臥床，昨天晚間在竹南蛇窯家中，安詳辭世。林添福的靈堂將設置在竹南蛇窯，因此竹南蛇窯近期暫停對外開放。

林添福獲2016工藝成就獎紀錄片相關影音：

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