孕婦對打疫苗有誤解迷思 別忘找專科醫師諮詢

2019-04-04 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕藉由施打疫苗達到個體主動免疫及群體免疫，在台灣民眾健康照護行之有年，然而在孕婦及青少女等族群對打疫苗仍存有許多不安和疑慮，主要是受到一些誤解及迷思影響。其中，青少女主要在人類乳突狀病毒（HPV）疫苗；孕婦部分則相對廣泛，包括流感疫苗、百日咳疫苗等。

成大醫院婦產部主治醫師蔡幸芬指出，許多民眾擔心藥物安全及副作用等不確定性，即使孕婦遭遇病痛，多半怕對孩子造成不良影響，會先選擇忍耐、不服藥，更不用說在無病痛下接受疫苗注射！其實，孕婦在藥物使用上確實有較多需要注意的條件及限制，但並非所有藥物都會對母體或胎兒造成危害，在專業醫師處方下孕婦接受藥物治療，仍可兼顧療效及安全性。

蔡幸芬表示，孕婦抵抗力原本較為低下，若遇疾病流行高峰期，如流行性感冒，往往易受感染、演變成重症合併症機會也較高，反而增加個人與腹內胎兒風險。依疾管署統計，僅2014年8月至2015年2月期間，全台確診流感合併重症有483例，其中孕產婦占約10分之1；成大醫院最近半年也收治2位流感合併重症的孕婦。

疾管署對於流感疫苗的建議施打族群，原本包含孕婦及家裡有6個月內嬰幼兒的父母，施打非活性病毒疫苗對孕產婦與胎兒無明顯風險；惟妊娠初期易不穩定，為減少打疫苗的疑慮，醫師通常會建議妊娠中期後（懷孕14週後）再施打。

蔡幸芬說，此外，會建議孕婦在妊娠27週-36週間接受百日咳疫苗接種，除了保護母體，也可藉由通過胎盤的抗體讓胎兒得到主動免疫能力，減少遭感染機會。如孕婦對施打任何疫苗、藥劑有問題，可尋求婦產科醫師諮詢。

至於國健署在107學年度對國一少女學生補助公費施打人類乳突狀病毒（HPV）疫苗，民眾有疑慮主要來自網路關於後遺症及副作用的報導。蔡幸芬指出，正本清源，少數施打HPV疫苗後死亡的個案都證實與疫苗無直接相關，懷疑後遺症的部分經追蹤大多與疫苗無直接相關證據，2017年世界衛生組織也發表文章支持疫苗安全性，目前並無明顯的疑慮。少女施打HPV疫苗可降低遭受感染後發生子宮頸癌及癌前病變的機會；開始有性行為後定期追蹤子宮頸抹片。

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