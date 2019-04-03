兒童節快樂！中壢第2座城市故事館「壢小故事森林」開館

2019-04-03 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市歷史建築－中壢國小日式宿舍，經票選定名為「壢小故事森林」，今日正式開館！園區共3棟建築物，A棟「沐樂居」為展示空間、B棟「儒林所」是親子繪本空間，C棟「睦森館」則是食育及多功能空間，提供親子閱讀、說故事，豐富的講座及食育體驗。

市府文化局以「勇闖壢小故事森林」作為開館系列展概念，時間軸穿越日本時代至今，重現中壢地區現代教育的開端、周邊趣味老店舖發展以及壢小故事森林修復歷程，除規劃藏寶圖，邀請小朋友探險勇闖壢小故事森林，找找十大修復亮點，挖掘場域故事及特色。開館日起至7月7日期間策劃11場講座及主題遊程，可線上報名。

市長鄭文燦出席開館儀式表示，壢小故事森林前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，建於1917年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，特色為日式建築黑瓦與台式紅磚與紅瓦建築混合而成，老樹圍繞具有森林屋的感覺，已有102年歷史。

市府2015年登錄為桃園市歷史建築，歷經4年調查研究暨規劃設計與修復工程，耗資4800萬元打造親子教育特色館舍，園區面積871平方公尺。今年適逢中壢國小創校120週年，在兒童節前夕開館營運，百年老宿舍化身城市故事館，成了孩子最好的兒童節禮物。

鄭文燦表示，中壢車站周邊的文化景點是中壢城市的記憶一部分，市府會盡力保留，壢小森林故事館是座很好的基地，未來考慮在此開設課程，讓學生除了在學校上課，也能到故事館上課，另串連鄰近的中平路故事館、中壢警察日式宿舍群成為「中壢城市故事館三部曲」，結合老街溪河川教育中心等形成文化聚落。

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