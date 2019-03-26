文化足跡溯源 軟橋發電所蓄水沉砂池堤壩登錄歷史建築

2019-03-26 22:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣古蹟歷史建築審議委員會審議通過，將竹東圳第一號隧道登錄為歷史建築（尚未正式公告），在地文史工作者黎許傳認為竹科經濟奇蹟的文化足跡，應追根溯源到更早的故事起源，其中的百年軟橋發電廠蓄水沉砂池堤壩尚保存良好，深具歷史價值，因此他依文化資產保存法向文化局提報歷史建築。文化局長李猶龍表示，最快4月3日邀請審議委員現勘。

黎許傳表示，該堤壩位在南清公路（122號縣道）旁民宅後方，1917年日治時期（大正6年）由新竹電燈會社投資，自鑿隧道取引上坪溪水，經電燈圳引至軟橋莊內，建築埤壩蓄水沉砂，待需用電時刻始放水發電。為提升效益，獎勵大地主林春秀等人，於1926年利用餘水在距發電所約200米處，讓新設的竹東圳擷取供竹東街邊和外五里農田灌溉。

不過二次大戰以後，因發電機組損壞停止發電，1968年拆除機組和廠房，但保留蓄水池塘和堤壩，圳水依然供灌溉和民生用水使用。1985年為滿足新竹科學園區設立所需的潔淨水源，自來水公司自鑿取水隧道，新設引水圳路，原電燈圳改做地方區域排水溝渠。1992年軟橋發電廠復建，直接改以竹東圳路借水發電。

黎許傳說，原作沉沙蓄水發電的埤壩，至此雖已功成休退，但歷時百年卻依然硬挺在原址，為台灣經濟發展從農業到科技產業的歷史轉換，做了最有力的見證。

該堤壩為RC混凝土，歷經百年，除小部分人為破壞外，壩體依然保持良好，設計線條、比例完整。壩體兩側各有一座石橋，一端為122號縣道承重，另一端為人行步道使用，同樣百年如故，古壩石橋，相得益彰。

前竹北市民代表許育綸說，3年前就曾向文化局提報，將竹東圳一號虹吸工、一號隧道口、渡槽（口琴橋）登錄歷史建築，讓後人飲水思源，透過圳道上至下游不同功能且未改建的構造物，了解竹東圳的運作及見證興建年代。他進一步建議，應積極將竹東圳相關建物登錄為文化景觀，以期完整保護傳承。

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