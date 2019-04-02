神隱的芎林百年積德橋 爭取登錄歷史建築

2019-04-02 22:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉有一座「神隱」多時的百年過壟石橋「積德橋」，1907年由地方出錢出力建造，橫跨紙寮窩溪貫穿文昌街作為界橋，現在雖然已經沒有使用，卻見證百年前的榮景，歷經大地震依舊挺立，地方提報爭取登錄歷史建築予以保護與傳承。

芎林鄉文林閣廟埕上樹立一座積德橋石碑，但很多人不知道積德橋身在何處。芎林鄉民代表劉名揚考查積德橋的歷史背景，建請公所向縣府文化局提報列入文化資產，依文資法程序，審議委員今天下午現勘評估。

劉名揚說，根據積德橋碑說明，1907年（明治40年），劉仁超、陳貴進、劉朝品等人，因九芎林街與高梘頭庄（老地名）有紙寮窩溪相隔，且溪谷有一定的深度，造成人車來往不便，提議募款興建石橋，請石匠辛阿木（或水）、泥水彭慶連，將溪口填平。

劉名揚說，積德橋長約100公尺、寬90公分，自頭前溪人工搬運大塊溪石打造而成，後來因道路拓寬、房子興建等因素而被湮沒，橋面早已不見，人行的橋面換成了馬路和房子；由於地理位置特殊，不易被發現，人們漸漸忘了它的存在。石碑則在1997年，因舊街拓寬而移至文林閣廟埕旁。

住在積德橋旁的田姓老翁回憶說，在他8歲時，庄民為躲避二戰美軍空襲，紛紛躲進積德橋內的防空洞。

劉名揚說，九芎林已開墾200多年，曾為北台灣除了竹塹城外極為繁榮的市街。九芎林街歷經乙未事件的焚燬和關刀山大地震，積德橋依故挺立，石橋由地方人士出錢出力建造，見證芎林鄉百年歷史，深具文化歷史的價值。不過，有審議委員憂心橋面上的民宅，會影響登錄歷史建築，尚待進一步研議。

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