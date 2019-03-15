不滿觸媒工廠僅2棟登錄歷史建築 文團：5「觸」興旺全保留

2019-03-15 19:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕不滿新竹市文資審議委員會只將新竹市日本海軍第六燃料廠附近5棟觸媒工廠中的2棟登錄為歷史建築，新竹市臉書社團老屋發展處及竹掃把行動聯盟文化團體今天在東門城，戴著5棟觸媒工廠廠房面具，呼籲市府重新召開文資審議委員會，將5棟觸媒工廠全部保留，不能只做表現功夫。

包括市議員劉崇顯、李國璋等人都到場關心，呼籲市府在都市開發及文資保存間取得平衡與共存，兩人也強調會在議會質詢相關議題，要求文化局及文資審議委員會重新檢討審議結果，讓文資保存與都市發展能共榮共存。

新竹市文化局則說，有關「日本海軍第六燃料廠觸媒工廠」是否具文化資產價值認定，此案審議過程一切透明，文化局尊重審議委員專業審議，當天關心此議題民眾也事先申請旁聽與發言，過程公開，並同步錄影、直播。

文化局強調，日本海軍第六燃料廠觸媒工廠的文資審議案，2月15日召開後，委員實地勘查及審議，一致決議將其中2棟編號9及編號11登錄為歷史建築，編號7、8、10棟的木磚等材料，則是保存再利用。

文化局說，此案審議程序都依文化資產保存法進行，並提供各項調查研究及修復再利用計畫供審議委員會參考，目前已進行原六燃廠遺存設施調查研究計畫，並把觸媒工廠納入調查範圍，相關完成報告，提交審議委員參考。

竹掃把行動聯盟與老屋發展處等文化團體認為，新竹海軍六燃廠是台灣現存最大的二戰遺址，本該全部保留，其中六燃廠鄰近的5棟觸媒工廠僅保留2棟，其他3棟恐面臨被拆除命運，如此的文資審議結果讓文化團體難接受，更擔心這些老屋被拆除後，被做為土地開發的籌碼，將讓文化資產消失在歷史中，將是竹市的文化暗夜。

參與者也戴著5棟觸媒工廠的老屋面具，呼籲「五觸興旺」5棟全保留的訴求，也要求文化局應重啟文資審議委員會，不要把文化資產做為都市開發的手段。

建築師林志成強調，5棟觸媒工廠各有其功能，缺一不可，如今僅保留兩棟，就好像高雄駁二特區如果僅保留其中一小部分廠房，就不是駁二特區了，呼籲將5棟觸媒工廠全部保留。

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