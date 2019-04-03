沒騙你！「代客掃墓」全程直播 還有「道長」代燒紙錢

2019-04-03 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕明天開始就是清明連假，不少民眾早就安排好行程準備掃墓祭祖；中國也保有掃墓的習俗，不過，網路購物網站淘寶網，近日出現了「代客掃墓」服務，掃墓過程全程直播，就是要讓沒辦法抽身返鄉的客戶也有身歷其境的感覺。

據產品介紹顯示，「代客掃墓」的服務包辦了上香、清潔、送花、獻果等一應俱全據，各家推出的方案不同，有店家甚至以「道長代燒紙錢」為噱頭，強調全程提供照片、影片或是全程直播。

而「代客掃墓」的價格也從人民幣9.9元（約新台幣46元）、360元（約新台幣1700元）、798元（約新台幣3545元）不等。

據馬來西亞《中國報》報導，重慶市一座墓園的李姓女員工說，找人代客掃墓被外人看做不孝，其實是因為不理解，有些長者不便親自前往，所以才希望透過直播方式，也有些人是因為身在異鄉，才需要幫忙。她還強調，代客掃墓是提供少部分人，應用科技表達對故者的思念，不應該被視作不孝，反而是另一種孝道的表現。

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