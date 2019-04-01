清明節前夕…百年祖墳疑被毀 子孫跳腳

2019-04-01 12:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉第五公墓一座歷史104年的賴氏祖墳，疑因鄰近土地申請鑑界時整理雜草，不慎毀損到墓埕設施，賴氏子孫對祖墳被毀忿忿不平，已向警方備案，工地陳姓人員則強調，怪手僅將比人還高的雜草除掉，方便地政事務所人員鑑界，並未發現當地有墓地。

賴氏後人賴永興指出，祖先墳墓占地30坪，建於1915年，迄今已有104年的歷史，每年清明掃墓都得花上很長時間整理，結果在清明節前夕，發生祖墳被毀事件，實在是愧對祖先。

賴永興表示，他每天早晚遛狗都會行經第五公墓產業道路，並遙望祖先墳墓請安，3月26日早上經過時，赫然發現祖墳的墓埕已被夷為平地，找工地的人理論，對方卻不認錯，態度還很惡劣。

賴永興強調，墓埕兩根墓柱、一對石獅與墓桌與外圍的墓拱，如果是整理雜草應該會發現，結果仍肆意破壞，其心可議。

陳姓工地人員則說，3月14日地政人員前往鑑界時，因為該處雜草叢生，有些比人還高，鑑界作業無法進行，地政人員拜託正在填平水池的怪手司機協助整理，一般而言，怪手司機最怕破壞墳墓，如果發現不可能繼續施作。

陳姓工地人員強調，由於對方質疑祖墳被毀，為了保護工程人員，他們也向警方備案，由警方蒐證釐清。

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