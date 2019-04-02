清明網傳被嚇大的「9大傳說」 民俗專家解密

2019-04-02 13:19

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了清明慎終追遠的日子，近來南投地方群組也熱傳兒時常聽到的「9大傳說」，絕大多數網友看過後，也都會心一笑，想不到這些兒時嚇人的傳說，竟未被時代洪流淘汰，民俗專家廖大乙說，「9大傳說」看似好像是大人在哄小孩，其實，係藉由寓言故事達到教育意義，耐人尋味及深思！

現年60多歲的廖大乙指出，包括晚上不能晾衣服、手指月亮會被割耳朵、偷看人家洗澡會長針眼、晚上剪指甲父母會折壽、紅筆寫名字會短命、半夜照鏡子梳頭可以看見另一半、筷子拿太遠嫁得比較遠、吃雞爪會撕破書、晚上吹口哨會招來阿飄等「9大傳說」，在他兒時便經常聽到老一輩提起，如今科技發達，人手一機的時代，沒想到還能聽到長輩對孫子女講述類似的傳說，但真假如何？可能是見仁見智，信者恆信、不信者恆不信！

廖大乙進一步表示，生活中用手指著別人，多半與斥責、吵架有關，用手指人已是不禮貌，更何況被神格化的月娘或稱太陰星君、太陰娘娘？才藉「手指月亮會被割耳朵」教育小朋友要懂禮貌，另「偷看人家洗澡會長針眼」、「吃雞爪會撕破書」等等傳說，要傳達的寓意也都是大同小異，希望小朋友從小便養成良好的規律生活及好習慣，以便長大成為有用之人。

除此，清明節在即，廖大乙也提醒民眾最好在下午4時以前完成掃墓，且不可穿著大紅大紫的衣服，尤其，鞋與「邪」同音，也忌諱掃墓當天買（穿）新鞋，畢竟是要向祖先表達慎終追遠之意，相關掃墓禁忌多多少少還是要注意一下，以免落下對祖先不敬的話柄。

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