手作幸福米餅乾 竹門國小傳承米食文化

2019-04-03 11:18

〔記者王涵平／台南報導〕白河區竹門國小學童今動手學作米餅乾，幸福好滋味，要讓小朋友愛上米食。

農糧署南區分署辦理「推動食米學園計畫」，兒童節前夕舉辦「竹園米樂-幸福米餅乾DIY」活動，邀請台灣米師傅吳文宜指導，農糧署南區分署長姚志旺指出，食米創意多元應用，米食變化讓學童最愛台灣味。

竹門國小2016年開始參與分署推動食米食農學園計畫，2016年榮獲全國評鑑績優及2017、2018年度榮獲在地創意獎等殊榮，將營養教育、烹飪及米食製作等活動，結合社區資源，活動規劃豐富且多元化。

「食米食農教育」是學校的校訂課程，建構發展各年級之校本在地「庫頭米」多元米食文化課程，為落實食米多元應用及深耕學童對米食營養認同，今年更規劃多場新興米製食品烹飪體驗活動，運用米穀粉製做蔬菜煎餅、蔥油餅、杯子蛋糕等，邀請社區親子一起參與，希望米食營養教育推廣能拓展到每一個家庭。

吳文宜是全國第一位採用百分之百米穀粉製作和烘焙的師傅，他說，不需麵粉，採用國內自耕米糧，一樣可以作出各種好吃的西點，例如米餅乾、米麵包、米蛋黃酥、米蛋糕、米蛋捲、米麵條等。

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