興華國小學童歡喜遊總統官邸、喝珍奶吃披薩

2019-04-02 15:27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣興華國小昨天到總統官邸參訪，總統蔡英文親自接待，請小朋友吃披薩等點心，還送給小朋友狗狗造型汽球、蟬陶笛與陀螺、書籤等伴手禮，小朋友說，這是最棒的兒童節禮物。

興華國小學童拍去年以「糖果工廠的秘密」動畫影片拿下韓國釜山國際兒童暨青少年影展15歲組首獎及觀眾獎，總統蔡英文2月19日到興華國小與學童一起觀賞這部影片，邀請全校師生參訪總統府或總統官邸，2月27日學校公投決定參訪官邸。

昨天全校45名學童、20名老師分乘2輛遊覽車前往官邸參訪；校長王瓊慈表示，由於有參與拍攝影片學童今年畢業，感謝總統府接獲學校決定立即安排，完成學童願望。

總統府安排有披薩、捲餅、義大利麵、珍珠奶茶等等餐車，讓小朋友自行取用，小朋友也和官邸狗狗開心互動。

王瓊慈說，蔡英文總統與小朋友都非常高興，她親切地要小朋友盡情的吃，盡情的玩，並與小朋友一起欣賞魔術表演，現場氣氛熱鬧歡欣。

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