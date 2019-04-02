法式餐點祭祖 清明掃墓也有浪漫Fu

2019-04-02 10:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕「掃墓吃潤餅（春捲）」是清明節傳統習俗，高雄一家納骨塔業者今年清明法會創新做法，推出法式餐點祭祖，讓清明掃墓也能很有浪漫的法式情懷。

位於大、小崗山山凹處的吉園大吉座，斥資數十億元，在佔地10公頃園區，興建一座地上11層、地下3層的納骨塔，可容納5萬個塔位，鎖定金字塔客群，堪稱是帝寶級的納骨塔，目前已晉塔3000多人。

2013年8月職棒義大犀牛隊前總教練徐生明心肌梗塞驟逝，由於業者也是球迷，肯定徐總絕不打假球的正直風骨，因此以象徵性的1塊錢，將價值近50萬元的塔座，提供給徐總安息。

吉園大吉座表示，每年清明時節納骨塔會湧入2000、3000人掃墓祭祖，為提供民眾更優質的祭祖品質，今年清明法會創新做法，與擁有「法餐南霸天」稱號的簡天才師傅合作推出限量的精緻法式餐點，搭配現場免費飲品Buffet，讓祭祖不再烏煙瘴氣，也能很有法式浪漫情懷。

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